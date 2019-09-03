Парапланерист из Новосибирска вслед за Белухой готов покорить Марс

Новости 03.09.2019 16:40 259

Экстремал из Новосибирска Александр Кужелев взошел в одиночку на Белуху и затем спустился с горы на параплане. В распоряжении редакции «Политсибру» оказалась расширенная версия полета и уникальные снимки.

Александр Кужелев совершил сольное восхождение ночью, на это потребовалось шесть с половиной часов. Утром он удачно стартовал с вершины горы. Полет длился пять с половиной минут. Он уточнил, что это первый его полет с вершины такого масштаба.

Говоря о своих эмоциях, он сказал, что ему понравилось. Также он отметил, что у него уже есть новые идеи: «На данный момент новых планов нет. Только идеи. Теперь есть новая мечта - слететь с горы Олимп на Марсе», - поделился экстремал.

Своих родственников о предстоящем полете он предупреждать не стал, чтобы не пугать. Отмечается, что у подножия Белухи парапланериста ждал товарищ.

«Стартовал я с самого пика Белухи. Пролетел над Катунской стеной. Это отвесная стена высотой полтора километра. Красота неописуемая. Потом вернулся в Новосибирск и пока отдыхаю. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что моя мечта свершилась - я слетел с Белухи», — добавил Кужелев.

По информации «НДН.инфо», за всю историю это второй случай полета с Белухи на параплане. Предыдущий полет с этой горы состоялся 20 июля 2000 года. Напомним, два горно-алтайских альпиниста и парапланериста Игорь Левкин и Иван Усанов слетели с вершины Белухи. Кадры и видео легли в основу фильма «Полет по-русски».