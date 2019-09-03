«Алтайский бройлер» стал вдвое мощней: как краевые власти помогли инвестору

Новости 03.09.2019 16:10 592

30 августа заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев встретились в Пензенской области и обговорили перспективы дальнейшего сотрудничества региона и компании.

Группа «Черкизово» планирует реализовать в крае ряд инвестиционных проектов. Лукьянов и Бабаев обсудили этапы модернизации «Алтайского бройлера» в Бийске. Ее цели – нарастить мощность до 100 - 110 тысяч тонн мяса в год и повысить качество продукции. Кроме того, стороны говорили о перспективах реализации на Алтае еще нескольких проектов, в том числе по развитию свиноводства.

На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал с руководителем «Черкизово» соглашение о сотрудничестве. На август была назначена презентация реконструируемого птицекомплекса и «дорожной карты» дальнейшей работы группы на Алтае. В настоящее время краевое правительство прорабатывает вопрос поддержки группы «Черкизово» в развитии инфраструктуры на местах открытия новых производств.

Регион заинтересован в дальнейшем развитии предприятия

Тем временем, Виктор Томенко побывал на «Алтайском бройлере» и констатировал, что все договоренности выполнены, а оборудование модернизировано и позволяет увеличить объемы произодства.

«Впервые мы подошли к вопросу о том, что компания начнет работать на территории Алтайского края, в конце прошлого года. В декабре состоялась наша первая встреча с руководством компании. Мы поговорили об их планах по приобретению контроля над предприятием «Алтайский бройлер» и о первых шагах, о том, что производство мяса птицы будет усовершенствовано и приведено в соответствие со стандартами Группы «Черкизово». И для этого требовался определенный объем инвестиций - порядка 250 миллионов рублей. И договорились повстречаться на производственной площадке в конце лета, в августе. Вот мы встречаемся - все в соответствии с нашими договоренностями. Я должен с удовлетворением констатировать, что все планы, которые мы обсуждали, выполнены, производство модернизировано. Таким образом, создана основа и фундамент для того, чтобы заниматься дальнейшим увеличением объемов производства мяса птицы - с 60 тысяч тонн до 100 тысяч тонн», - отметил Виктор Томенко.

По словам главы краевого правительства, региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии предприятия и рассматривают различные варианты его поддержки. В рамках краевого законодательства возможны: субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, компенсация части затрат, связанных с возникновением новых налоговых доходов, например, налога на имущество. Также, Виктор Томенко сообщил о возможности софинансирования строительства инженерных коммуникаций и частичной компенсации расходов компании на покупку оборудования, включая приобретенное в лизинг.

Что касается строительства необходимой инфраструктуры, «Черкизово» ранее собственными силами заасфальтировало подъездные пути к производственной площадке, тем самым, по словам местных СМИ, подав пример другим и продемонстрировав высокую социальную ответственность.

Инвестор о перспективах края

Генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов, демонстрируя Виктору Томенко результаты первого этапа модернизации «Алтайского бройлера», подчеркнул, что Алтайский край – регион для «Черкизово» новый и отметил его инвестиционную привлекательность.

«Алтайский край видится нам как перспективный регион. Сегодня это один из крупнейших производителей зерна. При этом, мы чувствуем потенциал для развития производства мяса. В первую очередь мы ориентированы на бройлерное птицеводство и намерены вложить в производство порядка 3 млрд рублей. Сейчас идет активная проработка проекта строительства новых птичников. У нас в этой области большой опыт работы. Раньше мы строили производства за два-три года, теперь же вышли на сроки в девять-десять месяцев. Планируем в марте-апреле приступить к второму этапу реализации проекта по птицеводству», - сообщил директор.

Инвестор также не исключает, что Алтайский край будет рассматриваться в качестве экспортной площадки, отметив, что сегодня стоит большая задача по увеличению экспортных поставок, и мясо тоже играет ключевую роль на рынках Азии, Китая и других стран. Помимо прочего, Сергей Михайлов оценил поддержку, оказываемую группе «Черкизово» алтайским правительством.

«Буквально за полгода у нас сложилась качественная рабочая атмосфера благодаря губернатору - по его поручению создана рабочая группа, которая контролирует все процессы. Мы как инвестор чувствуем поддержку. За полгода провели первую фазу модернизации предприятия на 250 миллионов рублей. Это нацелено на то, чтобы предприятие соответствовало нашим стандартам безопасности и качества выпускаемой продукции. Мы довольны той поддержкой, которую оказывают инвесторам в Алтайском крае. Позиция региона в этом отношении очень открытая, здесь понимают значимость проектов, занимаются сельским хозяйством. Первым этапом взаимодействия мы довольны, поэтому намерены двигаться дальше», - заявил Сергей Михайлов.

Группа «Черкизово» приобрела предприятие «Алтайский бройлер» в 2018 году и выразила намерение реализовать инвестиционный проект по его развитию. В структуру входят: инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки в Зональном районе, где откармливают бройлеров, завод по убою и переработке мяса птицы в городе Бийск. На счету компании около 100 наименований охлажденных и замороженных полуфабрикатов, которые распространяются по крупным торговым точках Сибирского Федерального округа.