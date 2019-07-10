Бизнес по-барнаульски: как «разлом» стал «Черным квадратом»

Новости 03.09.2019 15:15 808

На месте бывшего «Барнаульского разлома» (недалеко от пересечения проспекта Ленина и улицы Партизанской) в начале сентября открылась кофейня «Черный квадрат», однако городские власти намерены добиться ее сноса.

После ликвидации «Барнаульского разлома» никаких разрешений на возведение капитальных построек на данном участке не выдавалось. Тем не менее, всего за одно лето там выросло заведение, площадью около 140 кв м. Мэрия направила собственнику предписание о сносе самовольной постройки, однако реакции не последовало.

Интересно, что после предписания мэрии, в июле, на Avito появилось два объявления: одно – о продаже этого (на тот момент еще строящегося) здания за 20 млн рублей, другое – о его сдаче в аренду за 132 тысячи рублей в месяц. В описании объекта подчеркивается, что строение не является капитальным, однако там же указано, что к нему подведены центральные коммуникации (вода, канализация, отопление). Также стоит отметить любопытный факт: в объявлении о продаже площадь объекта составляет 528 кв. м, тогда как в объявлении об аренде – вчетверо меньше, 132 кв. м.

По данным источника «Политсибру», земля, на которой расположено заведение, оформлена на некую женщину, а собственником строения является человек по фамилии Аболымов. Одного Аболымова – Григория – удалось найти через Instagram. Он лично работает в кафе за стойкой. Вероятнее всего, он является сыном другого Аболымова – Алексея. Кстати, посетителей в новой кофейне почти нет. Что касается ценовой политики, то средний чек здесь оказался выше, чем в подобного рода заведениях.

Алексей Аболымов, по данным «СПАРК-Интерфакс» – президент Фонда помощи инвалидам. Признан банкротом 13 июня. Введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден Андрей Метла. Фонд помощи инвалидам зарегистрирован в 2013 году по тому же адресу, что и кофейня – Партизанская 62а, то есть, в «Барнаульском разломе».

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Напомним, ранее предприниматели Алексей Аболымов и Ниель Смит в 2006 году возвели здесь семиэтажный бизнес-центр. Однако в процессе стройки возникли финансовые проблемы и неразбериха. В результате объект был разделен на две части и получил неофициальное название «Барнаульский разлом». В августе 2016 года он был снесен.

Некоторые СМИ писали, что в июне мэрия потребовала снести возведенную без разрешения кофейню через суд, а в конце июля должно было пройти первое заседание по данному делу. Однако, в судебной картотеке соответствующих документов не обнаружено. Источник «Политсибру» подтвердил, что иск планируется, но его подача была отложена. Городская администрация по-прежнему намерена инициировать судебное разбирательство.