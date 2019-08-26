Жителям аварийного дома в Барнауле предлагают покинуть квартиры за небольшие суммы

Новости 03.09.2019 14:35 210

Признанный аварийным еще в 2012 году дом в Барнауле по адресу Ярных, 29 так и не расселили. Вместо этого городская администрация предлагает местным жителям продать свои квартиры и переехать самостоятельно. Однако суммы, которые предлагают чиновники, не устраивают живущих в аварийных домах людей. Об этом сообщает «МК на Алтае».

Люди из дома на улице Ярных говорят, что на предложенные деньги нельзя купить даже комнату в коммуналке.

Выселяют инвалидов

Жители одной из квартир, мать и сын Британовы, могут остаться без крыши над головой, так как им предложили на двоих 597 тыс. рублей. Артем Британов инвалид, и ходить самостоятельно не может, его мать пенсионерка за ним ухаживает. Ипотеку им никто не даст, а на предложенные деньги они не смогут себе позволить жилье, приспособленное для нужд человека с ограниченными возможностями.

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Перед выборами

Еще один житель дома рассказал, что его супруга-пенсионерка ходила в администрацию, где ей предложили деньги, которых также не хватит даже на скромное жилье. Мужчина рассказал историю, как в 2009 году бывший губернатор Алтайского края решил баллотироваться на второй срок. К жителям дома пришли агитаторы, которых ткнули носом на условия жизни в доме, упрекнув в этом власть. Спустя пару дней приехала техника и положила возле дома новый асфальт. После выборов о них никто не вспоминал до тех пор, пока не встал вопрос с квартирами.

Молодая семья

Несмотря на то, что в основном в доме живут пенсионеры, есть и семьи, которые в начале своей жизни не имели больших средств на покупку нормального жилья. Елена (имя изменено), рассказала, что трехкомнатную квартиру здесь они приобрели за 1,3 млн рублей. Сейчас городской жилищно-коммунальный комитет предлагает выкупить их трешку, в которой, к слову сказать, проживает две семьи, за 1 миллион 115 тысяч рублей. Семья понимает, что данной суммы им не хватит даже на малосемейку, а если бы и хватило, то непонятно как бы они там жили впятером.

«Всегда думала, что программа по переселению граждан из аварийного жилья направлена на то, чтобы улучшить жилищные условия, а на деле выходит, нас просто на улицу выставляют. Дом признали аварийным в 2012 году, все тянули — денег нет. А теперь, говорят, правила изменились. А почему мы-то страдать должны?», - недоумевает молодая женщина.

Вопрос ипотеки для них пока закрыт. Она снова беременна и скоро родит ребенка, после чего уйдет в декретный отпуск. Муж зарабатывает мало – ипотеку просто не одобрят. К тому же рождение ребенка повлечет новые расходы.

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Остались на улице

Семья пенсионеров Александра и Натальи Лариных также связана с безвыходным положением. Муж Натальи был парализован после инсульта. Они проживали по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 52. Зимой 2013 года жильцы переехали в предоставленные квартиры. Но не Ларины. Квартира, которую предложили в горадминистрации, не подходила для проживания лежачего инвалида.

Им предлагали малосемейку на Колесной, но она была очень тесной. Вариант с двухкомнатной квартирой тоже не подошел, так как жилье было на пятом этаже, а сам дом находился в промзоне с отсутствующим общественным транспортом.

Семья Лариных была готова добиваться соблюдения своих прав, однако, в ночь с 1 на 2 марта, рабочие местной УК начали разбирать дом.

«Я услышала страшный грохот. Казалось, что дом разваливается на части. Вышла в коридор и увидела незнакомых людей, которые буквально крушили все подряд: выбивали окна и двери, снимали батареи, разбирали крышу», — вспомнила Наталья Ларина.

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На следующий день дом был полностью разрушен. Оказавшиеся в таких обстоятельствах пенсионеры были вынуждены переезжать на Красный текстильщик. Жизнь там оказалась невыносимой, и они переехали в съемное жилье.

Спустя несколько лет, в 2017 году, Александр Ларин скончался после очередного инсульта. Все эти годы они пытались добиться положенного им жилья, но не вышло. Чиновники ссылались на то, что Ларины в свое время согласились переехать на Красный Текстильщик и даже, якобы, подписали какие-то бумаги, поэтому требовать другую недвижимость они уже не имели права.

Однако Наталья уверена, что ничего не подписывала и даже заказала экспертизу, которая в итоги поставила под сомнение подлинность подписи Натальи в документах. Самое интересное произошло, когда после смерти мужа, Наталья Ларина вступила в право наследства той самой квартиры, которую снесли в 2013 году.

«По факту я бомж, но по бумагам у меня есть и жилье, оставшееся от мужа, и прописка. Я обращалась в суд с иском пересмотреть дело с учетом вновь открывшихся обстоятельств, но в очередной раз получила отказ. Я вынуждена жить на съемных квартирах. Та, что на Красном Текстильщике, принадлежит городскому округу, насколько я знаю, в ней кто-то живет», — объясняет пенсионерка.