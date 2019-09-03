В «Росводоканал Барнаул» рассказали о новой технологии очистки воды

Новости 03.09.2019 15:55 157

На прошлой неделе на одном из объектов «Росводоканал Барнаул» - очистных сооружениях речной воды – прошло выездное заседание депутатов Барнаульской городской Думы. Они познакомились с новой технологией обезараживания воды, посетили лабораторию, увидели, как проходит процесс фильтрации.

Более 95% потребляемой барнаульцами воды – из реки Обь. Процесс очистки тщательно контролируется круглые сутки, и в город она поступает, полностью соответствуя требованиям санитарных норм и правил. Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал депутатам, что в 2019 году обеззараживание воды стало проходить по новой современной технологии: методом мембранного электролиза. Предприятие отказалось от использования жидкого хлора, таким образов ликвидировав риски выброса опасного реагента и повысив экологическую безопасность. Источники модернизации: краевой и городской бюджет, собственные средства предприятия.

Руководитель Центральной аналитической лаборатории Татьяна Шималина рассказала о процессе контроля качества воды. Гостей интересовало – действительно ли воду можно пить без дополнительной очистки и как водоканал справляется с последствиями паводка, когда речная вода сильно загрязнена? «После прохождения очистки и обеззараживания вода полностью соответствует нормам СанПиН. Так происходит в любое время года, в том числе и в паводок. В это время лабораторный контроль становится жестче, пробы отбираются чаще как на самих сооружениях, так и в контрольных точках в разных районах города. Могу с уверенностью сказать – вода безопасна», - подчеркнула Татьяна Шималина.

Также членов депутатского корпуса познакомили с результатами реализации инвестиционной программы барнаульского водоканала на 2016-2020 гг. и с динамикой производственных показателей. В рамках инвестиционной программы проводятся работы на 44 объектах. Часть из них реализуется в этом году: строительство дублирующего коллектора в пер. Трудовом и на бульваре 9 Января протяженностью более 2 км, водовода диаметром 600 мм на ул. А. Петрова. В целом на ремонты и модернизацию всех объектов водоканала в 2019 году будет потрачено свыше 600 млн рублей.

Представители Барнаульской городской Думы отметили, что одной из задач является контроль за реализацией ресурсоснабжающими предприятиями программ, которые улучшают качество жизни горожан. «Деятельность водоканала в этом смысле очень ответственна. Хорошо, что была возможность лично увидеть своими глазами – как внедряются новые технологии и каким образом организована работа по очистке и доставке одного из самых важных ресурсов для барнаульцев», - сказала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.