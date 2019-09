Дорожная фирма из Барнаула выкупила проблемное предприятие «Золото Курьи»

Новости 03.09.2019 13:45 317

Компания «Алт Авто Строй», принадлежащая Игорю Ушакову (доля 99%) и Роману Хавину (1%), стала владельцем скандально известного золотодобывающего предприятия «Золото Курьи». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Кроме того, известно, что в состав учредителей ООО «Алт Авто Строй» Ушаков и Хавин вошли в конце августа текущего года. Сама компания создана в марте 2016 года Виталием Вириитиновым. Предприятие специализируется на строительстве автомобильных дорог.

До приобретения компании «Золото Курьи» барнаульской фирмой, она принадлежала «Золоторудной компании «Омчак».

Еще раньше владельцем компании был депутат АКЗС Валерий Гуминский, однако в 2014 году он продал «Золото Курьи» и занялся другим проектом. Новыми собственниками алтайской компании стали, по данным базы Kartoteka.ru, кипрские Fagaros Holdings Ltd (доля в уставном капитале 60%), Grumfeld Trading Ltd (30%) и Nietaha Trading Ltd (10%). «Золото Курьи» перешло под управление ООО УГРП, а ее гендиректором назначен глава УГРП Сергей Рудаков.

Рудаков сообщил, что «переговоры о продаже актива идут с несколькими компаниями», но «наиболее конкретное предложение поступило от компании «Омчак». Позднее компанией заинтересовалось кемеровское предприятие «Прииск».

«Золото Курьи» приобретено кемеровской компанией Новости 30.05.2019 8:45 ООО «Прииск» – дочерняя компания ОАО «Сусуманзолото», зарегистрированного в Кемеровской области 908

Генеральный директор алтайского предприятия Александр Щелокаев сообщал, что «Прииск» и «Омчак» заключили предварительный договор купли-продажи «Золото Курьи». Сроки завершения сделки, по его словам, будут зависеть от разрешения дела о банкротстве «Золота Курьи» в арбитраже.

Сообщалось также, что в суде рассматриваются четыре заявления о банкротстве ООО «Золото Курьи», направленные ООО «Труд» (Москва) и барнаульскими ООО «Нефтеброкер Алтая», ООО «Бизнес-Ресурс» и ООО «Райдэр».

Позднее Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения в отношении «Золота Курьи» до 11 ноября.

Позже стало известно, что долги предприятия перед сотрудниками стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту невыплаты зарплаты.