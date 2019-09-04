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«Эстафета поколений»: в Барнауле пройдут необычные соревнования по биатлону

Новости
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7 сентября  на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе летнего  открытого первенства Алтайского края по биатлону среди ветеранов  состоится  «Эстафета поколений», в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся только в Барнауле.  В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 60 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются  на лыжероллерах, последний этап - кроссовый. Эстафета передается от старших более молодым участникам.

«Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую   стараются  укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны - известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга Гудвилл.

 

Автор: Политсиб.ру

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