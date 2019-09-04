«Эстафета поколений»: в Барнауле пройдут необычные соревнования по биатлону

Новости 04.09.2019 9:05 132

7 сентября на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе летнего открытого первенства Алтайского края по биатлону среди ветеранов состоится «Эстафета поколений», в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 60 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются на лыжероллерах, последний этап - кроссовый. Эстафета передается от старших более молодым участникам.

«Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны - известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга Гудвилл.