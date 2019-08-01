«Высокорисковым» жителям Алтайского края ограничат займы

Новости 03.09.2019 13:20 173

Объёмы выдачи потребительских займов сократили в Алтайском крае и еще в ряде российских регионах, передают «Известия».

В Национальном бюро кредитных историй отмечают, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных просрочек выплат гражданами. Наибольшее снижение займов произошло в Калмыкии - на 12,8%, примерно на 11% в Костромской и Вологодской области, а в Алтайском крае - на 8,8%.

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Аналитики считают, что после введения с 1 октября показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей этих субъектов сократится еще сильнее.

Выяснилось, такие меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Бролее того, это будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.

«Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым», - уверен гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Кстати, больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.