«Стальное дерево» поможет реконструировать спортивную площадку в Заринске

Новости 03.09.2019 12:50 135

Сотрудник теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Станислав Архипов в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» реконструирует баскетбольную площадку на территории средней школы №1 Заринска. Проект планируется завершить до конца сентября.

С командой волонтеров Станислав демонтировал старый асфальт и забетонировал площадку. Следующий этап – укладка специального бесшовного резинового покрытия, монтаж щитов с баскетбольными кольцами, установка столбов для игры в волейбол, бадминтон и теннис, нанесение разметки и обновление прыжковой зоны.

Помощь в проекте оказывают благотворительный фонд «Милосердие», руководство средней школы №1, администрация Заринска, депутаты Заринского горсобрания и финалисты конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса.

«Школы в частном секторе отдалены от центральных игровых зон. Здесь мало спортивного инвентаря, и состояние самой площадки для занятий физкультурой оставляет желать лучшего, - рассказывает Станислав Архипов. - Я хочу создать в микрорайоне Лесокомбината современную спортивную площадку, где будет все предусмотрено для тренировок и подвижных игр на открытом воздухе».

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК -благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.