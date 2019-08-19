Крайизбирком признал законность баннеров «Единой России» на зданиях в алтайском селе

Новости 03.09.2019 11:40 196

Избирком Алтайского края оставил без изменений решение окружного избиркома по жалобе алтайского отделения партии КПРФ на незаконную, по мнению коммунистов, агитацию «Единой России». Решение было принято на заседании Крайизбиркома, состоявшемся 2 сентября. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе КИК.

«Наличие в период избирательной кампании по довыборам депутата АКЗС по второму одномандатному избирательному округу баннеров, содержащих исключительно наименование реализуемых политической партией федеральных проектов и эмблему политической партии, не может расцениваться как предвыборная агитация без конкретного целевого назначения, направленного на побуждение избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против их, и отличающего тем самым предвыборную агитацию от иной информационной деятельности», - пояснили в пресс-службе.

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Кроме того, отсутствует целевое назначение на побуждение избирателей к голосованию за определенного кандидата.

«Кроме того, информация не носит агитационного характера непосредственно в отношении Репкина (Владимир Репкин - кандидат на довыборы в АКЗС от «Единой России» по второму одномандатному избирательному округу - прим.ред.)».

Напомним, что ранее коммунисты обратились с жалобой на якобы незаконную агитацию в окружную избирательную комиссию, которая оставила их жалобу без удовлетворения.

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Депутат АКЗС и первый секретарь реготделения КПРФ на Алтае Мария Прусакова тогда сказала «Политсибру», что с решением комиссии они не согласны.

«В период предвыборной агитации, подобные баннеры, размещенные там, где агитация запрещена формируют положительный образ партии. Решение мы будем опротестовывать в Центральной избирательной комиссии России», - заявила Прусакова.

Напомним, что коммунисты подали жалобу в Крайибирком, на баннеры, которые в настоящее время размещены в селе Табуны Табунского района на здании МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа». На первом баннере написано «Партийный проект «Детский спорт» и эмблема политической партии «Единая Россия». А на помещении районного Дома культуры расположен баннер, на котором также размещена эмблема политической партии «Единая Россия» и название проекта «Местный дом культуры».

Довыборы в АКЗС по округу № 2 пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На кресло в Заксобрании от второго округа претендуют Наталья Лебедева от «Справедливой России», Владимир Репкин от «Единой России», Максим Шапошников от ЛДПР и Флюр Хакимов от КПРФ.