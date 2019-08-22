Как эскроу осваивает Сибирь

Новости 05.09.2019 7:10 515

С 1 июля в России действует закон об эскроу-счетах, согласно которому застройщики больше не смогут напрямую пользоваться деньгами дольщиков в процессе строительства новых объектов, а будут получать их уже после возведения жилого дома. Подобный подход аргументировался необходимостью защитить дольщиков от мошеннических действий строительных компаний или их финансовых рисков. Некоторые регионы начали готовиться к переходу на новую схему заблаговременно – в частности, в Алтайском крае первые договоры по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов были заключены еще в июне прошлого года.

Многие СМИ и эксперты выразили обеспокоенность введением эскроу, прогнозируя экономические катаклизмы, безудержный рост цен и разорение большинства застройщиков. Это беспокойство затронуло и консервативную часть общества, априори недоверчиво относящуюся к любым нововведениям, без разделения их на имеющие благотворный или негативный эффект.

Проектное финансирование в СФО

«Политсибру» решил проанализировать строительный рынок Сибири, с целью выяснить, какими событиями сопровождается введение эскроу-финансирования и как рынок реагирует на новые правила игры. Оказалось, что новый формат в Сибирском федеральном округе интенсивно развивается – по данным на конец июля, здесь открыто уже 385 эскроу-счетов.

В некоторых регионах, таких, как Кузбасс, Томская область, Республика Алтай, пока что продолжает длиться переходный период и заявок на открытие счетов эскроу поступает мало. Однако связано это вовсе не с мифической проблемностью данной схемы, а с тем, что большая часть возводимых объектов подпадает под действие старых правил работы застройщиков по ДДУ.

Законодательство разрешает заканчивать строительство по прежней схеме, если застройщик заключил на дом 10% договоров долевого участия или более, а степень готовности объекта составляет не менее 30%.

Многие застройщики сознательно «подгадали» подобную ситуацию, чтобы иметь запас времени на подготовку к переходу на новый формат и избежать переоформления бумаг на уже возводимые дома. Другие компании не стали тянуть, активно включившись вместо этого в освоение переформатированного рынка. Лидерами в этом процессе стали три региона.

Новосибирская область

Глава Минстроя Новосибирской области Иван Шмидт приводил актуальные на текущий месяц данные о количестве договоров о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов. По словам министра, с 16 строительными организациями договоры уже заключены, еще семь заявок 8 августа находились в стадии рассмотрения.

По информации Сибирского банка ПАО «Сбербанк», с начала 2019 года им прокредитовано пять проектов, получено 33 заявки от застройщиков, 20 из них уже рассмотрены. Всего в Новосибирской области было подано 46 заявок на открытие эскроу-счетов по новым объектам (по данным на 1 июля).

Напомним, первая ипотека с использованием эскроу в Новосибирске была выдана еще в середине прошлой осени, задолго до массового перехода игроков и участников строительного рынка на новые правила. Еще раньше – весной 2018 года – пользоваться новым форматом начали в соседней Тюмени.

Красноярский край

По информации местного регионального Минстроя, с использованием счетов эскроу здесь будет достраиваться более сотни домов (123, если быть точными). Это почти половина всех жилых построек, создаваемых с использованием средств дольщиков, каковых в крае насчитывается 269. В настоящий момент по проектному финансированию осуществляется возведение 18 объектов.

Красноярский край, как и Новосибирская область, вошел в число сибирских регионов, лидирующих по количеству заявок, поданных застройщиками на открытие эскроу-счетов. Начальник Сибирского главного управления Центрального банка РФ Николай Морев сообщал, что на 1 июля их насчитывалось 45.

«Можно уверено сказать, что механизм проектного финансирования в Сибири запущен», - подчеркнул Морев на совещании в аппарате полпреда президента РФ в СФО.

Алтайский край

Регион вошел в тройку лидеров, несмотря на меньшие объемы строительства, обусловленные меньшей численностью населения, почти половина которого проживает в сельской местности. На 1 июля застройщиками здесь было подано 12 заявок на открытие эскроу-счетов по новым объектам. Более того, в Барнауле вскоре появится строящийся по проектному финансированию объект, представляющий собой не единственный дом, а целый квартал с продуманной инфраструктурой.

Развитием квартала 2011 в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезд Северный Власихинский и Павловский тракт займется один из крупнейших барнаульских застройщиков – компания «Селф», имеющая более чем двадцатилетний опыт жилищного строительства.

В квартале запланировано 16 многоквартирных домов, высотой от девяти до 18 этажей, выполненных из кирпича, монолита или панелей. Предусмотрены просторные придомовые территории, широкие проезды и функциональные тротуары. Кроме того, квартал будет обеспечен необходимой социальной инфраструктурой – здесь появятся: школа, детский сад и поликлиника.

Реализация проекта начнется уже этой осенью и завершится поэтапно в течении 3-3,5 лет.