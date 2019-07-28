Путин назвал пресс-секретаря главы Иркутской области «непорядочным человеком»

Новости 03.09.2019 9:20 404

Президент России Владимир Путин встретился с жителями Тулуна, который ранее был подтоплен паводковыми водами. Ему был задан вопрос по поводу Ирины Алашкевич, пресс-секретаря губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которая назвала пострадавших от паводка "быдлом". Об этом пишет Тайга.инфо.

Глава государства назвал ее «непорядочным человеком».

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — цитирует Путина «Irk.ru».

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Напомним, что ранее в сети появилась запись где женщина с похожим на Алашкевич голосом назвала пострадавших жителей «быдлом» и раскритиковала их поведение при встрече с президентом России.

«Он (Владимир Путин — прим.ред.) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования. <…> Они сидят в тепле (речь идет о пункте временного размещения — прим.ред.), с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву», — говорила женщина на записи.

В тоже время глава региона Сергей Левченко заявил, что специалисты обнаружили на аудиозаписи признаки монтажа, однако по данным экспертов Рен-Тв, запись подлинная и голос на ней действительно принадлежит Ирине Алашкевич.

Сама пресс-секретарь губернатора назвала данную запись провокацией. Позже стало известно, что губернатор Иркутской области отправил ее в отпуск на время проведения служебного расследования. Решение об увольнении будет принято по результатам нескольких независимых экспертиз.