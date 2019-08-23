«Добрянка» опровергла планы занять место «Ашана» в Барнауле

Новости 03.09.2019 10:25 673

Новосибирская сеть супермаркетов премиум-сегмента «Добрянка» братьев Насоленко не планирует в ближайшие два года экспансию в другие регионы Сибири, включая Барнаул, пишет "Континент Сибирь".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новосибирские бизнесмены рассматривают несколько перспективных площадок в регионах СФО для открытия «Добрянки». В качестве одного из городов назывался Барнаул в Алтайском крае, предполагалось, что коммерсанты могут разместиться в ТРЦ Galaxy. Однако сами бизнесмены эту информацию не подтвердили.

Как пояснила «Континенту Сибирь» директор по PR сетей «Добрянка» и «Бахетле» Елена Перегонцева, в текущем году компания не планирует развитие магазинов «Добрянка». «У компании в Барнауле есть один магазин «Бахетле», и открывать новые магазины в этом году и 2020 году не планируем», — пояснила Елена Перегонцева. Она уточнила, что другие регионы СФО для открытия «Добрянки» также в этом и в будущем году пока не рассматриваются.

«Ашан» прокомментировал слухи о закрытии барнаульских гипермаркетов Новости 23.08.2019 16:05 Петиция с призывом не закрывать гипермаркеты «Ашан» в Барнауле появилась накануне на change.org 4425

Сеть «Добрянка» — супермаркеты премиум-сегмента, специализирующиеся на продуктах старорусской кухни, блюд из фермерских продуктов. Основатели сети – братья Евгений и Виталий Насоленко. Им также принадлежит франшиза «Бахетле» в Новосибирске, а также сети «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок».

Напомним, в августе появилась информация о возможном закрытии с октября 2019 года двух гипермаркетов сети "Ашан" в Барнауле. Сам ритейлер эти данные не подтвердил, но и не опроверг.