Красноярский экономический форум отменяется — в регионах будут обсуждать нацпроекты

Новости 03.09.2019 9:45 549

Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся более 15 лет подряд, решено заменить форумом нацпроектов, проходящим в разных регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и представителя премьер-министра Олега Осипова.

По словам издания, форум предложил отменить руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву. Взамен Чуйченко предложил форум нацпроектов в разных регионах.

«Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением», — подтвердил Осипов.

Первый форум нацпроектов, предположительно, состоится в апреле в Казани, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде. Форум будет ежегодным, оргкомитет возглавит Константин Чуйченко.

Первый КЭФ, называвшийся тогда «Инвестиционный форум регионального развития», состоялся 15–17 апреля 2004 года и за несколько лет он превратился в один из крупнейших съездов российских политиков и бизнесменов. На пяти крупнейших по объемам форумов в Красноярске были заключены соглашения на общую сумму 1,4 трлн рублей. В 2008 году кандидат в президенты Медведев выступил на форуме с программной речью, представив четырехлетнюю экономическую программу развития страны.

Красноярский экономический форум привлечет в регион сотни миллиардов рублей Новости 21.02.2016 20:12 123

Представитель Козака Илья Джус сообщил, что решение о расформировании федерального оргкомитета КЭФа пока не принималось. Сам оргкомитет в настоящее время перерабатывает программу форума. И, по словам Джуса, не он один.

«Очевидно, что любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку как по форме, так и по содержанию. Так, Российский инвестиционный форум [в Сочи] в этом году сосредоточился на теме национальных проектов», — пояснил Джус

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал новость.

«Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен, прежде всего, нашим сибирским темам. Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным. Красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, имея в виду не местечковое, а по-настоящему общероссийское федеральное значение этих проектов», — подчеркнул губернатор.

Новый форум будет посвящен нацпроектам с общим бюджетом около 25,7 трлн рублей. Приоритетными являются: здравоохранение, образование, научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства и развитие магистральной инфраструктуры, транспорта и энергетики.