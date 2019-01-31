Выборы в Республике Алтай могут повлиять на принцип формирования будущей Госдумы

Новости 03.09.2019 7:10 770

Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы. Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, пишет РБК.

Речь идет о пересмотре пропорций депутатов ГД, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Если Кремль решится на изменения, то доля одномандатников может увеличиться до 75%, а доля списочников — уменьшиться до 25%.Сейчас действует схема «50 на 50». Из 450 депутатов половина избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам.

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Получение "партией власти" в среднем 40% голосов по спискам в ЕДГ-2019 сочтут в целом успешным результатом, более низкие результаты посчитают неудовлетворительными. Во втором случае вероятность обсуждения необходимости изменений и их проработки возрастет. Значение имеет не только результат «Единой России» на предстоящих выборах, но и то, как он будет достигнут, важно отсутствие скандалов при подсчете голосов.

В единый день голосования в этом году пройдут выборы в заксобрания в 13 регионах, а также 21 кампания по выборам в гордумы.

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В этом году в пользу увеличения числа одномандатников было изменено законодательство нескольких регионов — по такой модели теперь избираются заксобрания Тульской области, республик Алтай и Марий Эл, а также Хабаровского края.

«Эффект может быть совершенно разным в хорошо управляемой Тульской области, в Хабаровском крае с находящейся у власти ЛДПР и на Алтае, где возникают споры в элитах после недавней смены губернатора», — говорит политолог Дмитрий Бадовский.