«Недетские разборки»: кто стоит за томской УК, требовавшей 200 тысяч рублей с пятилетней девочки?

Новости 03.09.2019 8:15 473

Томская УК «Управдом» включила в лицевой счет малолетнего ребенка коммунальные долги ее умершего отца. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

В 2016 году у девочки умер отец, а в ноябре 2018 года в ее собственность передали муниципальную квартиру.

«Наследственное дело после смерти нанимателя квартиры не открывали, ребенок в права наследования не вступал. Однако управляющая организация ООО «Управдом» предъявила к малолетней собственнице требование о погашении долга за жилищные услуги, предоставленные ранее ее отцу», – гласит сообщение.

По заявлению женщины-опекуна девочки прокуратура внесла представление руководству УК о восстановлении нарушенных прав ребенка. Долг покойного, превышающий 200 тыс. рублей, был из лицевого счета девочки был удален.

Кто управляет «Управдомом»?

В базе данных «Спарк-Интерфакс» обнаружилось две томских УК с таким названием. По данным 2ГИС, в Октябрьском районе действует та, директором которой указан Дмитрий Яблуновский. Бенефициаром компании указан Вячеслав Мовчан, а совладельцем ранее был Олег Урядов.

Эти имена в Томске хорошо известны. Все трое часто фигурируют в числе директоров и совладельцев различных управляющих компаний Томска. Яблуновский, как правило, выступает директором, Мовчан – совладельцем. Также совладельцем значатся либо Олег, либо Вера Урядовы. По данным СМИ, конечным бенефициаром и организатором бизнесов является Олег Урядов.

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Олег Урядов

В декабре 2012 года Октябрьский районный суд Томска вынес приговор Олегу Урядову. Владельца множества УК признали виновным в покушении на хищение денежных средств 30 жителей многоквартирного дома. Используя поддельное решение администрации Октябрьского района, Урядов вдвое повысил тарифы на ЖКУ.

Олегу Урядову было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять многоквартирными домами сроком на 2 года. Однако коммерсант продолжил заниматься своим бизнесом и даже управлять им. Поэтому в январе 2015 год мировой суд в Томске приговорил Урядова к 10 месяцам колонии общего режима за то, что он занимал свою должность вопреки ранее вынесенному судебному решению.

По данным СМИ, Урядов – фактический владелец сразу нескольких десятков компаний, занимающихся как вывозом мусора, так и управлением многоквартирными домами в Томске. Влияние Урядова на местную политику и экономику огромно, хотя и не так бросается в глаза. Урядов активно включился в реализацию «мусорной реформы», что привело к «мусорному коллапсу» в Томске.

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Дмитрий Яблуновский

В компании «Управдом» начал работать в 2017 году. На странице Яблуновского в Facebook указано, что он учился в гимназии №13. Директором этой гимназии является Людмила Яблуновская – член совета директоров Томска, бюро Всероссийского педагогического собрания и экспертной комиссии при заместителе губернатора по социальным вопросам. Трижды баллотировалась от «Единой России» в областную законодательную думу, однако не прошла.