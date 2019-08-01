Как изменились цены на недвижимость в Барнауле за месяц?

Новости 03.09.2019 7:40 434

Цены на барнаульские новостройки выросли: по данным «Алтайского портала недвижимости», один квадратный метр квартир на первичном рынке в августе подорожал на одну тысячу рублей, достигнув рекордные 48 900 рублей.

Отметим, что при этом студии подешевели, а 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры заметно выросли в цене. Больше всего прибавили трешки – свыше 1 500 рублей за кв. м. Этот сегмент стал востребован для семейных пар. Интересно, что прибавку показывают практически все микрорайоны, где есть строящие дома.

Противоположная тенденция на вторичном рынке - произошло снижение цен. Общая цифра по городу в среднем снизилась на 3 тысячи рублей за кв. м. (до 51 000 рублей). По словам экспертов, на это повлияла непопулярность элитных объектов. Так, наибольшее падение зафиксировано в премиальном сегменте – просторные варианты в престижных домах и районах упали на 7 – 9 тысяч рублей за кв. м.

На рынке появилось много объектов в старом фонде, на которые риэлторы и собственники устанавливают достаточно низкие цены. Подобные предложения можно встретить в центре города, в районе Потока, Черемушек и Докучаево. Из-за отдаленности от центра падение в цене произошло на 1-2 тысячи рублей за кв. м.

В то же время удорожание отмечается в таких микрорайонах, как Новостройки, Центр и Павловский тракт, где стремительно развивается инфраструктура.

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Вместе с тем в минувшем месяце подешевели комнаты, при этом цена поднялась в таких микрорайонах, как Восточный, Гоньбинка, Центр, и резко упала на Дальних Черемушках и Сулиме. Едва заметно, но все же выросли в цене частные дома, остались неизменными коттеджи и таунхаусы.

Говоря о продаже коммерческой недвижимости, то она в целом увеличилась в стоимости, достигнув почти 34 тысяч рублей за кв. м. Особенно это отразилось на офисных и производственных помещениях, которые прибавили по 5 тысяч рублей за кв. м.

Что касается сдачи жилой недвижимости на длительный срок, то и здесь наблюдается рост. На самые ходовые одно- и двухкомнатные квартиры арендные ставки увеличены на 3 тысячи рублей, что связано с увеличением спроса на жилье у студентов.