Экс-мэр Горно-Алтайска снялся с выборов в Госсобрание, войдя в команду врио губернатора

Новости 03.09.2019 8:45 721

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сделал предложение бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину войти в свою команду и занять пост советника по крупным инвестпроектам. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Облогин предложение принял.

«Буду работать с полной отдачей сил, надеюсь, вместе нам удастся сделать многое для нашей республики», - заявил он.

Чуть позже из нескольких источников стало известно, что экс-мэр снял свою кандидатуру с выборов депутата Госсобрания Эл Курултай. Ранее он баллотировался по второму округу. Впрочем, на сайте избиркома данная информация отражения пока не нашла.

Врио главы Республики Алтай не пришел на дебаты с оппозицией Новости 30.08.2019 18:40 Дмитрий Софронов также не пришел на эфир 548

Сейчас там осталось шесть кандидатов: Станислав Калачиков («Родина»), Артур Кохоев («Единая Россия»), Алексей Мегедеков (КПРФ), Виктор Рау (Партия народной свободы), Игорь Семенчук (самовыдвижение), Наталья Софронова (ЛДПР).

Что известно о Викторе Облогине?

Виктор Облогин возглавлял администрацию Горно-Алтайска с 1992 по 2016 год. В том же году на него завели три уголовных дела, которые объединили в одно производство. Его обвинили в хищении у мэрии автомобиля Toyota Land Cruiser и превышении полномочий, которые нанесли ущерб бюджету города более 100 млн рублей. Дело рассматривает городской суд Горно-Алтайска. Ближайшее заседание назначено на 5 сентября.

В июле сообщалось, что он находится под домашним арестом. Прокуратура попросила отправить его в колонию на 4,5 года, однако бывший мэр отрицает свою вину и уверен, что его оправдают.

Его членство в «Единой России» временно приостановили.

Выборы в Республике Алтай состоятся в Единый день голосования, 8 сентября. Ряд экспертов и политологов на протяжении нескольких месяцев уверяют, что Олег Хорохордин имеет большие шансы не набрать необходимые для победы в первом туре 50% + 1 голос. Его соперниками на выборах выступают коммунист Виктор Ромашкин и член ЛДПР Дмитрий Софронов.