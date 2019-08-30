Экс-мэр Горно-Алтайска снялся с выборов в Госсобрание, войдя в команду врио губернатора

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сделал предложение бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину войти в свою команду и занять пост советника по крупным инвестпроектам. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».
Облогин предложение принял.
«Буду работать с полной отдачей сил, надеюсь, вместе нам удастся сделать многое для нашей республики», - заявил он.
Чуть позже из нескольких источников стало известно, что экс-мэр снял свою кандидатуру с выборов депутата Госсобрания Эл Курултай. Ранее он баллотировался по второму округу. Впрочем, на сайте избиркома данная информация отражения пока не нашла.
Дмитрий Софронов также не пришел на эфир
Сейчас там осталось шесть кандидатов: Станислав Калачиков («Родина»), Артур Кохоев («Единая Россия»), Алексей Мегедеков (КПРФ), Виктор Рау (Партия народной свободы), Игорь Семенчук (самовыдвижение), Наталья Софронова (ЛДПР).
Что известно о Викторе Облогине?
Виктор Облогин возглавлял администрацию Горно-Алтайска с 1992 по 2016 год. В том же году на него завели три уголовных дела, которые объединили в одно производство. Его обвинили в хищении у мэрии автомобиля Toyota Land Cruiser и превышении полномочий, которые нанесли ущерб бюджету города более 100 млн рублей. Дело рассматривает городской суд Горно-Алтайска. Ближайшее заседание назначено на 5 сентября.
В июле сообщалось, что он находится под домашним арестом. Прокуратура попросила отправить его в колонию на 4,5 года, однако бывший мэр отрицает свою вину и уверен, что его оправдают.
Его членство в «Единой России» временно приостановили.
Выборы в Республике Алтай состоятся в Единый день голосования, 8 сентября. Ряд экспертов и политологов на протяжении нескольких месяцев уверяют, что Олег Хорохордин имеет большие шансы не набрать необходимые для победы в первом туре 50% + 1 голос. Его соперниками на выборах выступают коммунист Виктор Ромашкин и член ЛДПР Дмитрий Софронов.
Риск второго тура сохраняется в двух регионах