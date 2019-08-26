Юрлицо проблемного тепличного комплекса «Индустриальный» будет ликвидировано

Новости 02.09.2019 19:05 166

Тепличный комплекс «Индустриальный», принадлежащий правительству Алтайского края, уведомил регистрирующие органы о ликвидации юридического лица. Заявление было подано в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает «Коммерсант».

О грядущей ликвидации стало известно 26 августа, когда появилась информация о написании 80% работниками заявлений на увольнение.

Почти все работники ТК «Индустриальный» написали заявления на увольнение Новости 26.08.2019 7:10 Новый собственник планирует продолжить сотрудничество с менее чем половиной нынешнего коллектива 4692

Ранее, в июне 2019 года стало известно о заключении сделки по передачи в аренду с последующей продажей «Индустриального» в собственность ТК «Толмачевский», входящий в группу компаний «Горкунов».

Гендиректор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов заявил, что руководством группы компаний «Горкунов» планируется в 2019 году вложить 233 миллиона рублей в модернизацию производства на комбинате «Индустриальный». В эту сумму входит модернизация системы отопления, установка светотехники на двух гектарах теплиц, а также обновление ряда хозяйственно-бытовых помещений. Он уверен, что данная мера позволит повысить урожайность до 100 кг с кв.м, а в 2020 году до 120 кг.

Кроме того, если сделка по приобретению активов тепличного комплекса все-таки состоится, то в течение 2020-2021 годов на модернизацию производства будет вложено более 400 млн рублей. Данная мера может позволить увеличить объем производства овощей до 14 тыс. тонн в год.

Впервые стало известно об угрозе закрытия ТК «Индустриальный» от депутата АКЗС от КПРФ Вероники Лапиной. Об этом она сообщила в соцсетях. Сотрудники крупнейшего предприятия в Сибири получили тогда уведомления о предстоящих увольнениях. Депутаты АКЗС позднее договорились о выплатах работникам компенсационных выплат на общую сумму более 100 млн рублей.