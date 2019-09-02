Руины клуба и заброшенный сквер в Рубцовске заменят благоустроенным храмовым комплексом

Новости 02.09.2019 18:00 670

В Рубцовске началось строительство православного храма с воскресной школой и большой благоустроенной территорией. Об этом сообщают «Вести22».

Однобокий взгляд?

Отметим, что «Вести22» несколько лукавят, манипулируя подбором высказываний местных жителей и вкраплением оценочных суждений. Также, в сюжете приводится пример «скверного» конфликта в Екатеринбурге с формулировкой «местные власти и олигархи решили построить храм». В действительности, решение о строительстве православных храмов принимается Русской православной церковью, но никак не властями или олигархами.

Кроме того, информагентство утверждает, что «местные (екатеринбургские – прим.ред.) жители отстояли свое право на прогулки». Это явно оценочное суждение, поскольку нападение разгоряченной толпы на законную согласованную стройплощадку православного храма и забрасывание полицейских бутылками – это явно не поведение культурных жителей, желающих мирно прогуливаться. Есть все основания полагать, что противники храма боролись вовсе не за сквер, а исключительно против возведения православного храма. Напомним, что устроители массовых беспорядков в Екатеринбурге использовали слоганы украинского майдана («Кто не скачет – тот за храм»), а также многократно пытались провоцировать сотрудников полиции.

Добавим, что в сюжете фигурируют только трое местных жителей, которые негативно высказываются о строительстве храма. Нам неизвестно, сколько именно человек проживает в этом районе, однако подборка исключительно негативных мнений несколько удивляет и заставляет заподозрить журналистов в не вполне объективном освещении события, хотя, справедливости ради, отметим, что упоминается в сюжете и наличие сторонников храма. Впрочем, ни одного из них зрителю не показывают. «Политсибру» решил разобраться в ситуации.

Что известно на самом деле?

Строящийся Свято-Троицкий Кафедральный собор будет расположен рядом с местом памяти жертв трагедии 1 сентября в Беслане, его задача – не только поминовение погибших в тот день школьников, но и увековечение их памяти. Храмовый комплекс будет служить постоянным напоминанием о тех событиях.

Строится он на месте заброшенного сквера, на содержание которого не выделяет средства муниципалитет. Рядом находятся руины заброшенного, а затем дважды сгоревшего клуба, признанного аварийным еще в 2016 году. К моменту инициации передачи строения церкви, оно имело почти 100% износ. Здание передано в аренду Рубцовской епархии для эксплуатации. Ни муниципалитет, ни епархия не имели средств на восстановление здания до уровня целевого функционирования. После проведенной комиссии было принято решение его снести. Тем не менее, церковь намерена превратить в культурное и ухоженное место хотя бы сквер.

Как сообщил «Политсибру» начальник информационного отдела Рубцовской епархии протоиерей Александр Соколов, в действительности, создание храмового комплекса как раз и позволит сделать заброшенный сквер местом культурного отдыха жителей.

«Строится ведь не просто храм, а комплекс, с большой территорией. Вся она будет благоустроена – посадим деревья, сделаем дорожки. Культурный отдых в старом сквере был невозможен, а после благоустройства он как раз будет использоваться по целевому назначению. Детскую площадку, в том числе, на территории комплекса хотим сделать», – сообщил отец Александр.

Кроме того, любой православный храм служит центром реализации различных благотворительных программ. Новый храмовый комплекс также не станет исключением – обширная территория позволит впоследствии возводить на ней различные социальные объекты, предназначенные для благотворительных и гуманитарных целей.