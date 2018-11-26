«Пытались кинуть». Барнаульский татуировщик рассказал о конфликте с фитнес-центром

Новости 02.09.2019 18:50 206

Конфликт между известным барнаульским татуировщиком Михаилом Дубиным (Тау) и фитнес-центром «Аврора» набирает обороты. Подробности ссоры, переросшей в драку, тату-мастер опубликовал на своей странице всоцсети. На сегодняшний день Михаил госпитализирован в городскую больницу №1, пишет «АиФ-Алтай».

Тату-мастер давно занимается в спортивном зале на улице Шумакова. Как он объяснил, что изменения не в лучшую сторону в работе фитнес-центра начались постепенно. По его словам, стали увольняться тренеры, потом закрылась сауна и исчезли групповые занятия. Только перед закрытием клиентов поставили перед фактом. Деньги за тренировки предложили вернуть клиентам или перевести их в зал на улице Чеглецова.

В итоге для рассмотрения одного из вышеописанных вариантов клиент должен был предоставить договор с фитнес-клубом и соответствующие документы. Если копия документа отсутствует, то спортсмену отказывали в переводе и блокировали клубную карту. Татуировщик не смог сразу предоставить карту, а работники фитнес-клуба идти навстречу ему отказались. Это стало поводом к нелестному отзыву со стороны татуировщика.

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«Я всего лишь хотел добиться справедливости, чтобы мне хотя бы принесли извинения, не говоря уже про возврат не оказанных, но оплаченных мной услуг. За это время я узнал, что я далеко не один такой, которого пытались «кинуть», и именно поэтому я решил идти на встречу, чтобы попытаться добиться справедливости. Но вы уже знаете, чем это все закончилось», - рассказал своим подписчикам Тау.

Врачи диагностировали травму шеи и сотрясение мозга у тату-мастера. По его словам, конфликтом уже занимаются правоохранители. Он н намерен наказать обидчиков. Над резонансной ситуацией сейчас работают его юристы.

В фитнес-клубе «Аврора» комментировать ситуацию отказались.