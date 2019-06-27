Алтайский край вошел в рейтинг самого недоступного электричества для населения

Новости 02.09.2019 17:40 190

Алтайский край стал одним из регионов с самой недоступной электроэнергией. Вместе с Республикой Алтай, регион занимает последние позиции в рейтинге по России, составленным РИА «Новости».

Первое место в Топе заняла Иркутская область, где средней зарплаты хватает на 34436 кВТ/ч. Всего в рейтинге 85 позиций. Алтайский край, со средней зарплатой, позволяющей приобрести 5653 кВт/ч электроэнергии в месяц, находится в нем на 78 месте.

Еще хуже дела обстоят в Республике Алтай, где за среднюю зарплату можно приобрести 5300 кВт/ч. Регион занимает 82 место в рейтинге. Хуже дела обстоят только в Ивановской области и Республиках Адыгея и Калмыкия.

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Что касается других регионов Сибирского федерального округа, то здесь вслед за Иркутском доступность электроэнергии демонстрирует Красноярский край(6 место), где средней зарплаты хватит на потребление 15891 кВт/ч. Седьмое место занимает Республика Хакасия (15817 кВт/ч). На восьмой позиции Тюменская область (14090 кВт/ч).

Следует заметить, что Москва (13999 кВт/ч) в данном рейтинге находится на девятом месте. Новосибирская область (11841 кВт/ч) 11 в рейтинге, Томская область (10470 кВт/ч) на 15 месте, Кемеровская область (10098 кВт/ч) на 19 позиции и на 27 месте Республика Тыва (9041 кВт/ч).

Низкое место Алтайского края в данном рейтинге можно объяснить низким уровнем средней зарплаты, при относительно высокой стоимости электроэнергии, почти всю из которой, закупают в других регионах.