В России резко подорожают авиабилеты из-за цен на керосин

Новости 02.09.2019 17:15 184

Стоимость авиабилетов на рейсы могут вырасти на девять-десять процентов по сравнению с прошлым годом. Скачок цен произойдет уже к концу текущего года.

Поводом для изменения ценовой политики станет резкий рост цен на авиакеросин и избыточность мест, поэтому предпосылок для снижения цен на авиабилеты нет и с приходом нового «высокого сезона» стоимость перелётов может снова пойти вверх. С таким прогнозом поделился с «Известиями» источник, знакомый с ситуацией.

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По мнению эксперта, авиакомпании получают прибыль во II-III кварталах, а в I и IV кварталах всегда несут убытки, однако в нынешнем году положительных финансовых результатов не ожидается, поскольку в I квартале этого года убытки российских перевозчиков оказались на 32 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В качестве поддержки авиакомпаний и снижения стоимости перелета в другую страну может стать введение демпфера на керосин - компенсации перевозчикам в случае резкого подорожания топлива.

В пресс-службе Министерства финансов пояснили, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если цена на нефть вырастет до 65 долларов за баррель.