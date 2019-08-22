Виктор Томенко поздравил всех с новым учебным годом

Новости 02.09.2019 16:40 198

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил торжественную линейку в Бийском лицее-интернате, посвященную Дню знаний. Учебное заведение считается одним из лучших в России. Мероприятие состоялось в понедельник, 2 сентября. Об этом сообщил сайт краевого правительства.

По словам главы региона, в этом году в Алтайском крае более тысячи школ начали свою работу, а учебный процесс начался для 275 тыс. детей.

«Для правительства Алтайского края очень важно, чтобы все школы региона имели возможность принять детей. Чтобы в них были условия для обучения детей, воспитания в духе уважения к своей родине, к учителям, родителям. В летний период было сделано все для того, чтобы учебный процесс начался вовремя», - заявил Виктор Томенко.

Губернатор пожелал учащимся новых знаний, открытий и новых друзей. После этого, во время мероприятия, его приняли в ряды лицеистов.