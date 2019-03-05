Суд вынес предупреждение рубцовскому регоператору «ВторГеоРесурс»

Новости 02.09.2019 16:20 981

Решение Арбитражного суда Алтайского края по административному делу в отношении регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами(ТКО) в Рубцовской зоне вступило в законную силу. Об этом сообщает издание «Местное время».

Региональный оператор Рубцовской зоны «ВторГеоРесурс» стал объектом проверки после решения губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который выслушал жалобы на предприятие во время годового совещания с редакторами районных и городских газет. Событие проходило в марте 2019 года.

В частности на совещании обсуждалась новость о внесении «ВторГеоРесурс» в топ-20 российских регоператоров, вызывающих недоверие. Рейтинг составляли активисты Общероссийского народного фронта – ОНФ. Тогда они призвали губернаторов к более детальной оценки возможностей по выполнению регоператорами своих прямых обязанностей.

ОНФ назвал «мусорного» оператора по Рубцовской зоне в числе вызывающих недоверие Новости 05.03.2019 13:40 В список вошли два оператора ТКО на Алтае – ООО «ВторГеоРесурс» и ООО «Коммунальщик» 1370

Проведенная Межрегиональным управлением Росприроднадзора проверка в дальнейшем выявила ряд нарушений. В частности, выяснилось, что предприятие осуществляет свою деятельность при отсутствии соответствующей лицензии.

В итоге Арбитражный суд Алтайского края согласился с претензиями надзорного ведомства и привлек руководство предприятия к административной ответственности с вынесением предупреждения. На сегодняшний день известно, что «ВторГеоРесурс» уже получил новую лицензию.