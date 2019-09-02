Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия

Новости 02.09.2019 19:30 156

В первом полугодии 2019 года Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил на природоохранные мероприятия 44 млн рублей.

На заводе провели ремонты систем очистки воздуха, отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования, градирен технической воды, насосного оборудования. В настоящее время Алтай-Кокс приступил к модернизации установки беспылевой выдачи кокса с применением наилучших доступных технологий – рукавных фильтров для очистки запыленного воздуха.

Аккредитованная лаборатория управления экологии контролирует состояние атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны предприятия. В системе мониторинга задействована передвижная станция контроля атмосферного воздуха. В числе природоохранных объектов завода – коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и многое другое.

В 2018 году на предприятии завершили масштабную реконструкцию систем очистки воздуха вагоноопрокидывателей углеподготовительного цеха, благодаря чему уровень очистки от пыли достиг 99,5%, улучшились условия труда работников.