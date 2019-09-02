«Здравствуй, школа!»: как в Барнауле прошел День знаний

Новости 02.09.2019 15:25 713

Белые банты, букеты цветов, нарядная форма – в школах Барнаула 1 сентября проходят мероприятия, посвященные Дню знаний. Смотрите, как краевой центр празднует начало учебного года в фоторепортаже «Политсибру».

В 85 общеобразовательных учреждениях города прошли традиционные торжественные линейки. В них будут обучаться более 80 тысяч учащихся с 1 по 11 классы, что больше, чем в прошлом учебном году на 3,5 тысячи человек.

В первые классы зачислено около 9,5 тысяч детей, также выше показателя прошлого года на 600 человек. В барнаульских школах трудятся 3 тысяч 878 педагогических работников. 309 выпускников 2019 года получили аттестаты с отличием и медали «За успехи в учении».