«Обещаем!»: одарённые школьники получили стипендии от алтайских эсеров

Новости 02.09.2019 14:25 214

Торжественная церемония вручения именных стипендий алтайским школьникам, проявившим особые способности в области науки, искусства и спорта состоялась 1 сентября в барнаульском парк-отеле «Лесные дали».

С 2010 года стипендия была учреждена по инициативе депутата Государственной Думы, Председателя Совета Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае Александра Терентьева, она носит его имя. За все это время около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей со всех уголков Алтайского края получили материальную поддержку.

В душевной обстановке самым лучшим и одаренным 20 школьникам были вручены сертификаты о присуждении именных стипендий.

Первым к собравшимся ребятам обратился депутат Государственной Думы Александр Терентьев: «Спасибо огромное, что вы такие умные и сильные! Как говорят мои коллеги – вы самые умные из сильных, и самые сильные из умных! Благодаря вашему труду и целеустремленности, системному подходу вы добиваетесь этих целей. А мы как политическая партия заинтересованы в том, чтобы наша страна была сильнее. Это не только дети богатых и успешных, но и те, кто не может позволить себе платить космические суммы за образование своих детей. Таким образом, мы вкладываем частичку в ваше восхождение. Я всегда говорю, что только сильный человек может чего-то добиться, одного ума в нашей жизни недостаточно».

Терентьев также поблагодарил родителей за достойное воспитание своих детей, учителей школ за безграничную ответственность, а также пожелал школьникам идти вперед к своей цели.

«Если бы не сидели ночами, не воспитывали и не занимались детьми, наверное, половина участников конкурса здесь бы не находилась. Спасибо учителям и директорам школ! Желаю вам еще большего усердия, конкурентности в нашей жизни! Идите к своей цели, меняйте тактику, а цель не меняйте! Каждый год мы вручаем стипендии нашим детям, и будем продолжать эту традицию. Я иногда встречаюсь с теми, кто уже вышел из этого возраста, закончил вуз и в итоге стал специалистом, либо мастером спорта. Мне приятно общаться с детьми, в которых мы не ошиблись. Есть такие случаи: дети, которые получили от нас вознаграждение, потратили его не на себя, а на своих родных. Это похвально. Успехов вам, у вас вся жизнь впереди! Родителям терпения, это огромный труд воспитать достойного сына или дочь!», - добавил депутат.

В заключение торжественного вручения лауреаты дали обещание быть честными и справедливыми, не оставлять в беде товарищей, оказывать помощь, кто в ней нуждается, расти настоящим патриотом своей родины, высоко нести честь своей школы, района и Алтайского края, хранить и приумножать их традиции! Церемония продолжилась праздничным квестом, играми и викториной, в которых приняли участие все участники программы.

Слово победителю

В 2019-2020 учебном году обладателем материального поощрения и почетного звания стипендиата депутата Государственной Думы Александра Терентьева стала ученица МБОУ «Целинная СОШ №1» Наталья Косых.

Жительница Целинного района ответила, куда собирается потратить денежные средства:

«Скорее всего, буду откладывать на учебу. Впереди поступление в вуз, в следующем году. Там они точно пригодятся! Наверно в Алтайский государственный технический университет. Сейчас все зависит от экзаменов, от того, как я сдам ЕГЭ», - рассказала Наталья.

В этом году денежное вознаграждение получили ученики из 23 районов и семи городов региона. Из всех претендентов было выбрано 20 школьников, которые будут ежемесячно в течение учебного года получать материальную поддержку в размере 3 тысяч рублей, еще несколько десятков человек, не попавших в число счастливчиков, получат разовую стипендию.

Кандидатов отбирает специальная комиссия, которая определяется членами партии. Ежегодно они выбирают 20 учеников, которые получают ежемесячную стипендию депутата Госдумы. Есть феномены среди детей, которые набирают в несколько раз больше баллов, чем необходимо. Без внимания не остается ни один участник программы!