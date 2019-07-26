Цены на вторичное жилье в Сибири начали расти

Новости 02.09.2019 14:10 162

Вторичный рынок недвижимости в городах-миллионниках за 2019 год показывает стабильный рост, достигший 9%. В августе рост составил 1%. Заметнее всего растут цены в регионах Сибири, где на первые позиции вышли Тюмень и Красноярск. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, пишет "Ъ".

Однако, несмотря на рост, аналитики предсказывают последующее снижение темпов роста.

Самую заметную динамику показал Красноярск, где средняя цена на «вторичку» прибавила 16% и составила 63,3 тыс. рублей за кв.м. Итого месячный прирост оценивается в 0,8%.

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Также наиболее ощутимый рост цены на однокомнатные квартиры фиксируется в Омске, где средняя цена подорожала на 1,7%, до 1,6 млн рублей. Годовую динамику оценили в 5,1%.

Аналитики «Авито Недвижимости» заметили самую заметную динамику относительно августа 2018 года в Тюмени, где «однушки» добавили в цене 13,7% и дошли до 2,53 млн рублей. Квартиры в Новосибирске тоже стали дороже. Годовой рост составил 11%, а за август они подорожали на 1,3%. Средняя цена «квадрата» в однокомнатной составляет 73,3 тыс. рублей.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, рост в августе оказался самым заметным, так как в предыдущие месяцы рынок показывал околонулевую динамику. Он утверждает, что поводов для роста на рынке нет, а рост идет исходя из событий на рынке первичного жилья.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко предположил, что в ближайшем будущем стоимость жилья пусть и будет расти, но не столь значительно. Он считает, что пик делового сезона и падение ипотечных станок может привести к росту цен на 2 – 3% в сентябре и октябре. Однако, в дальнейшем рынок ждет новая волна охлаждения спроса.