Жители Заринского района строят версии о происхождении обезглавленных скелетов

Новости 02.09.2019 13:45 315

Жители Заринского района имеют несколько версий, касающихся найденных летом обезглавленных скелетов. С ними побеседовал корреспондент «КП Барнаул», приехавший в село Комарское.

Проведенная экспертиза костей показала, что их возраст составляет более 100 лет. Напомним, что кости обнаружил у берега реки Займище сотрудник МСЧ Николай Ужаков.

По словам главы сельсовета Марины Бесперстовой, ранее в этих местах были землянки. Местная учительница истории Ксения Протопопова считает, что дело в другом. Она уверяет, что останки относятся к времени продразверстки, ссылаясь на записи людей, которые уже умерли.

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«В ночь на 17 января 1921 года в наших местах крестьяне-мятежники обманным путем собрали коммунаров, и к утру их на старом овечьем загоне расстреляли. Саблей отрубили голову беременной жене Ивана Большанина. В течение двух дней родственникам не давали хоронить тела», - говорится в записях.

Из сохранившихся данных следует, что сам Иван Большанин в это время был в Барнауле, где решал вопрос сдачи хлеба. Учительница истории полагает, что найденные кости могут быть следствием того самого мятежа.

Еще одна жительница села Нина Касьянова, рассказала историю о некоем Тимофее, который в разное время был то на стороне большевиков, то на стороне белогвардейцев. Фамилию называть не стали, так как его потомки живут в селе.

В частности рассказывают, что однажды, после мятежа, он отрубил голову старику, который увез тело замученного организатора коммуны. Также приводят еще один случай, когда ребенок из соседней деревни пас коней, один из которых убежал. Мальчик пошел его искать и его схватили. Пока его отец бегал в сельсовет, доказывая, что сын не бандит, этот Тимофей отрубил парню голову. После этого он хвастался всем, что это уже сотая голова, которую он срубил. Таким образом, можно предположить, что были найдены именно его жертвы.

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Есть версия и о местном кулаке партизане Григории Рогове. Краевед Юрий Гончаров считает, что останки могут принадлежать казненным белогвардейцам из 13-го батальона охраны железных дорог. Он утверждает, что они были убиты партизанами Рогова в августе - начале сентября 1919 года.

Камарское находилось рядом с дорогой Тогул-Кытманово. В конце августа-сентябре 1919 года чехи и железнодорожные батальоны из Барнаула и Новониколаевска проводили операции против Рогова. В пользу этой версии, по словам Гончарова, говорит тот факт, что рядом не было одежды и обуви – партизаны все снимали. У партизан отрубание головы называлось «снять чалпан».

Также есть место версии о дружине «Святого креста», о которой рассказал историк коммунист Евгений Платунов. Дружина состояла из кулаков и купцов села Дмитро-Титово. Организовал ее поп Василий Закурдаев. С благословения этого священнослужителя дружинники в деревне Евдокимовой избили, а потом застрелили 70-летнего старика - отца партизана.

К слову, попа Василия Закурдаева потом казнили, протащив по земле на лошади. А вот его жена Руфина Закурдаева стала красной активисткой, даже сделала карьеру при советской власти. В такое неспокойное время отрубить головы могли и роговцы, и дружинники «Святого креста», и мятежники, и красные, и белые.

"Может быть, поэтому сегодняшним школьникам трудно понимать тему Гражданской войны, - говорит учительницы истории Ксения Протопопова. – Страшно там все запутано".