Студенты АлтГТУ стали финалистами международной олимпиады «IT-Планета»

Новости 02.09.2019 14:55 129

Студенты факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Тимофей Ананьев, Екатерина Брютова и Артем Фаст успешно прошли отборочные этапы международной олимпиады «IT-Планета» и приглашены для участия в финале, который пройдет в октябре на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

В финале участвуют студенты и молодые дипломированные специалисты из России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

Соревнования пройдут в номинациях «Программирование», «Мобильные платформы», «Телеком», «Облачные вычисления и базы данных», «Свободное программное обеспечение и робототехника», «Цифровое творчество» и «Неограниченные возможности». В программу олимпиады включены образовательные и эксурсионно-развлекательные мероприятия.

Конкурсы имеют практическую направленность, что позволяет участникам понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний. Лучшие участники будут приглашены пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.

Олимпиада «IT-Планета» проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также является проектом, поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в направлении «Молодые профессионалы».

Учредителями и конкурсов олимпиады выступают ведущие российские и международные ИТ-компании: 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/Линуксцентр, 1С-Гэндальф, Моризо, SimbirSoft, TIM3R, Студия 15, Моторика а также Институт системного программирования РАН, Всероссийская организация инвалидов и глухих. Организаторы олимпиады – автономная некоммерческая организация «Центра развития информационных технологий «ИТ-Планета», соорганизатор – Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».