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Техническое открытие дворца-долгостроя «Атлант» состоялось в Майме

Новости
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Накануне состоялось техническое открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в селе Майма Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Во дворце завершен монтаж отопительных систем и электросетей, установлены водопровод, канализация и прочие элементы инженерных коммуникаций. Вместимость трибун составляет немногим менее 600 зрителей. Помещение оборудовано раздевалками и душевыми. Кроме того, здесь появятся: тренажерный и фитнес залы, а также спортивный с трибунами на 200 человек. По завершении пуско-наладочных работ и окончании полного благоустройства территории «Атлант» откроется для посещений.

«Свершилось то, чего мы все так долго ждали. Обещали, что встану здесь на коньки 1 сентября. Сегодня у нас пробный запуск, техническое открытие, идёт тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу. Мы осмотрели здесь все системы, которые обеспечивают необходимый температурный режим, все работает в штатном режиме», - сказал врио главы республики Олег Хорохордин.

Строительство первого в республике ледового дворца началось в 2012 году, однако в 2014 было «заморожено» из-за отсутствия финансирования. Деньги из федерального бюджета были выделены только в 2017, однако работы оказались под угрозой срыва – подрядчик сильно отставал от графика.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: gornoaltaysk.bezformata.com

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