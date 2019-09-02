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Сенатор Белоусов принял участие в проведении Дня знаний 2 сентября

Новости
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2 сентября прошли торжественные линейки посвященные началу учебного года.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Заслуженный строитель Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, поздравил студентов и преподавателей Алтайского Архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний, с началом нового учебного года.

Обращаясь к  коллективу учебного заведения, сенатор обратился к студентам и преподавателям как к коллегам, напомнив землякам, что  по образованию и многолетнему стажу в профессии сам является строителем.

Высказав слова уважения первокурсникам за правильный, мудрый выбор профессии, Сергей Белоусов поблагодарил преподавательский состав, за их неоценимый вклад в  дело подготовки высококвалифицированных кадров для строительной отрасли.

По мнению сенатора, тот факт, что Алтайский Архитектурно - строительный колледж сегодня один из лучших крупнейших  учреждений среднего профессионального  образования  России в сфере строительства и архитектуры, говорит о сохранении  и преумножении заложенных еще в советское время традиций подготовки высочайшего класса специалистов для строительного комплекса.

Парламентарий  напомнил, что поставленную Президентом  в своём Послании Федеральному собранию  задачу строить 120 миллионов кв. м жилья, предстоит решать и сегодняшним студентам колледжа. А с учетом того, что сегодня строится чуть меньше 80 , то в ближайшие годы строительная отрасль будет развиваться нарастающими темпами, а  спрос на строительные профессии будет только расти, резюмировал  Сергей Белоусов.

Так же сенатор вручил благодарности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, как преподавателям за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, так и студентам за достижение высоких результатов в учебной деятельности.

Автор: Политсиб.ру