Сенатор Белоусов принял участие в проведении Дня знаний 2 сентября

Новости 02.09.2019 12:15 170

2 сентября прошли торжественные линейки посвященные началу учебного года.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Заслуженный строитель Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, поздравил студентов и преподавателей Алтайского Архитектурно-строительного колледжа с Днём знаний, с началом нового учебного года.

Обращаясь к коллективу учебного заведения, сенатор обратился к студентам и преподавателям как к коллегам, напомнив землякам, что по образованию и многолетнему стажу в профессии сам является строителем.

Высказав слова уважения первокурсникам за правильный, мудрый выбор профессии, Сергей Белоусов поблагодарил преподавательский состав, за их неоценимый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров для строительной отрасли.

По мнению сенатора, тот факт, что Алтайский Архитектурно - строительный колледж сегодня один из лучших крупнейших учреждений среднего профессионального образования России в сфере строительства и архитектуры, говорит о сохранении и преумножении заложенных еще в советское время традиций подготовки высочайшего класса специалистов для строительного комплекса.

Парламентарий напомнил, что поставленную Президентом в своём Послании Федеральному собранию задачу строить 120 миллионов кв. м жилья, предстоит решать и сегодняшним студентам колледжа. А с учетом того, что сегодня строится чуть меньше 80 , то в ближайшие годы строительная отрасль будет развиваться нарастающими темпами, а спрос на строительные профессии будет только расти, резюмировал Сергей Белоусов.

Так же сенатор вручил благодарности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, как преподавателям за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, так и студентам за достижение высоких результатов в учебной деятельности.