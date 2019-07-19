Уровень рождаемости и смертности снизился в Барнауле

Новости 02.09.2019 11:40 202

За первые семь месяцев 2019 года Барнаул отметился снижением темпов смертности и рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата, опубликованные в пятницу, 30 августа.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, родилось в краевой столице на 354 человека меньше, а количество умерших снизилось на 198 человек. Естественная убыль населения города составила 583 человека.

Всего в 2019 году с января по июль родилось 4100 детей (в 2018 - 4454), умерло же 4683 человека (4881 - 2018). В сравнении с краевым уровнем, показатель рождаемости в Барнауле, выше на 8,6%, а показатель смертности ниже на 20%.

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Территориально, в городе больше всего родилось детей в Индустриальном районе. В расчете на 1000 человек, районный рейтинг рождаемости распределился следующим образом: Индустриальный – 13,6, Центральный – 10,5, Ленинский -9,0, Октябрьский – 7,9, Железнодорожный –7,0.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, коэффициент рождаемости вырос только в Центральном районе.

Что касается уровня смертности, то при расчете на 1000 человек, коэффициенты составляют 9,6 в Железнодорожном районе, 10,1 в Индустриальном, 10,3 – Октябрьский, 12,4 – Ленинский, 15,7 – Центральный.

Коэффициент снизился только в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Разводиться также стали меньше, как и заключать браки. В первые семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 1989 официальных браков, за январь – июль 2018 года их было 2183. Оформили развод в Барнауле 1468 раз, а в аналогичный период 2018 года 1911.