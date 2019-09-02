Психологи краевого СПИД-центра провели профилактическую беседу с осужденными подростками

Новости 02.09.2019 13:15 123

В Краевом Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей проводится работа по профилактике заражения СПИДом среди подростков привлеченных к ответственности за совершенные преступления. Просветительную работу проводили сотрудники Алтайского краевого центра СПИД.

Многие из этих подростков имеют опыт никотиновой зависимости, употребления алкоголя, сексуальных контактов, а значит, наиболее уязвимы в плане заражения ВИЧ.

Психолог Алтайского краевого центра СПИД Татьяна Штер два раза в месяц проводит семинары по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции среди этой группы подростков.

В рамках проведенных семинаров в августе, участники получили информацию о путях передачи ВИЧ – инфекции и мерах профилактики, с подростками обсуждались наиболее подробно вопросы риска заражения и безопасного поведения, исключающего заражение ВИЧ, посмотрели и обсудили фильм «Что надо знать о ВИЧ».

Все участники получили информацию о работе информационного телефона по вопросам ВИЧ/СПИДа и тематические информационные буклеты. В информационно – обучающих мероприятиях приняло участие 15 подростков.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел:33-46-99