Алтайский край попал в десятку регионов с самыми низкими зарплатами работников образования

Новости 02.09.2019 10:35 228

Алтайский край вошел в десятку субъектов РФ с самыми низкими зарплатами в сфере образования. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Росстата и региональных Минобров.

«Коммерсант» указывает, что зарплаты алтайских учителей превышают среднюю зарплату по краю на 11%, составляя чуть более 24 тысяч рублей. При этом, уровень средней по региону зарплаты издание принимает за 21,8 тысяч рублей. Однако, по последним данным Алтайкрайстата, средняя зарплата здесь составляет 26,5 тысяч рублей. Таким образом, зарплаты работников образования на Алтае – не выше средних на 11%, а на 9,5% ниже. Добавим, что в Алтайском крае – самые низкие зарплаты в Сибири, «Политсибру» ранее уже писал об этом.

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Справедливости ради следует отметить, что край занял 10 место «с конца» – в девяти регионах этот показатель еще ниже. В число аутсайдеров вошли, в основном, национальные республики – Северная Осетия (самые низкие зарплаты в стране – 21,6 тысяч рублей), Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия и Мордовия. А также Ивановская и Костромская области.

В число регионов с наиболее высокими зарплатами работников образовательной сферы не вошел ни один регион Сибири. В топ-10 попали, в основном, регионы севера: Чукотский (самые высокие зарплаты в стране – 96,4 тысячи рублей), Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменская, Магаданская и Мурманская области, А также Камчатский край, Сахалин и Москва.