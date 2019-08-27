Житель Новосибирска получил компенсацию за ошибочный диагноз ВИЧ

Новости 02.09.2019 11:00 191

Житель Новосибирска отсудил компенсацию у лаборатории, которая ошибочно поставила ему диагноз ВИЧ. Он получил 10 тысяч рублей, сообщает РБК.

Перед операцией мужчина сдал анализы на ВИЧ в клинико-диагностической лаборатории KDL. Некоторое время спустя, ему сообщили, что его проба будет отправлена в Москву на дополнительное изучение. После этого он решил проверить здоровье в другой клинике.

Из Москвы пришли результаты анализов, показавшие наличие ВИЧ. После этого мужчина обратился в «Спид-Центр», где результаты анализов не подтвердились. Он подал иск в суд о нарушении прав потребителей в сфере медицинских услуг.

«Специалисты центра сказали, что на их опыте такое происходит впервые. В день, когда я сдавал анализ в KDL, со мной сдавал анализ другой пациент с подозрением на ВИЧ. Скорее всего наши образцы крови могли перепутать, однако в суде этого доказать я не смог», - говорит пострадавший.

Весной 2019 года суд постановил взыскать с ООО «КДЛ Новокузнецк-Тест» в пользу экс-клиента 10 тысяч рублей. Размер компенсации не устроил мужчину и он намерен подать кассационную жалобу.