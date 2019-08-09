Медведи в панике бегут от огня в Красноярском крае, перебираясь на Алтай

Новости 02.09.2019 10:05 274

Животные, спасающиеся от пожаров в Красноярском крае, начали выходить к человеческому жилью в соседних регионах. Министерство природы Алтайского края рассказало о миграции диких животных из горящих лесов в связи с большой площадью пожаров. Речь идёт о волках, рысях, медведях и кабанах.

По информации ведомства, медведи часто выходят к местам, где живут люди. Просчитать поведение животных сложно:

«Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей об учащении случаев встреч человека с медведем. В начале августа след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка. На днях участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в 4 км от населённого пункта. Также были замечены кабаны, от четырёх до шести голов, на территории Бобровского лесничества».

В краевом Минприроды отмечают, что случаев нападения диких животных на людей пока зафиксировано не было. Жителям указанных районов посоветовали на ближайшее время отказаться от лесных прогулок.

Добавим, в этом сезоне площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превысила 12 млн гектаров. По последним данным, потушить удалось менее 10% горящих площадей.