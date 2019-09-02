Алтайские власти спустя 10 лет отказались от «дублера» Белокурихи

Новости 02.09.2019 9:05 971

Туркластер "Белокуриха-2" в Алтайском крае поменяет свое нынешнее название. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко. Как следует из информации с сайта правительства края, новое наименование туркластера - "Белокуриха Горная".

В конце прошлой недели состоялась рабочая встреча губернатора с президентом Национальной курортной ассоциации профессором Александром Разумовым. На встрече обсуждались вопросы развития санаторно-курортной деятельности в Алтайском крае.

«Санаторно-курортная деятельность для нашего региона - значимое направление региональной экономики. Мы решили уходить от понятия «Белокуриха-2», так как оно проектное, рабочее, и перейти на название «Белокуриха Горная». Мы тоже будем ее развивать, решать вопросы оздоровления, реабилитации и всего того, что связано с санаторно-курортной деятельностью, восстановительным отдыхом. Мы гордимся тем, что у нас в Алтайском крае есть Белокуриха - единственный за Уралом курорт федерального значения. Мы хотим это направление развивать, поддерживать», - подчеркнул Виктор Томенко.

Проект «Белокуриха-2» официально был заявлен в конце 2009 года. Дополнительный курорт решили привязать крупному Искровскому месторождению радона, разведанному ещё в 1991 году.

Проект Алтайского края, куда входила «Белокуриха-2», в 2010 году был признан победителем конкурса Минспорттуризма и на его реализацию было решено выделить около 3 млрд рублей в рамках программы развития внутреннего и въездного туризма.