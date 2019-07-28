Президент повторно проинспектирует пострадавший от паводка сибирский город

Новости 02.09.2019 8:45 206

Президент России Владимир 2 сентября приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Глава государства также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения. В первый день учебного года президент также посетит среднюю школу в городе Тулуне, пишет ТАСС.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за обильных осадков и стал сильнейшим за последние 180 лет. В результате стихии из берегов вышла вода в реках Бирюса, Уда, Ута, Ия, Икейка и Кирея, подтопив 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

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В общей сложности в зоне бедствия оказались около 11 тысяч домов, при этом 3,5 тысяч жилых строений были полностью разрушены. Наводнение смыло 11 мостов и 48 участков дорог. По оценкам региональных властей, сумма ущерба составила 31 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин неоднократно критиковал местные власти за неэффективную ликвидацию последствий наводнений и, в частности, указывал на проблемы с выплатой компенсаций. Кроме прочего, президент призывал исключить «всякое чванство и хамство» по отношению к жителям региона. В июле Путин уже приезжал в Тулун, где в пункте временного размещения пообщался с потерявшими жилье людьми.