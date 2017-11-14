Лестницу в Нагорном парке Барнаула «прорезинят» за 2,2 млн рублей

Лестницу в Нагорном парке собираются выложить резиной за 2,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен в конце минувшей недели на сайте госзакупок.
В документации к аукциону указаны такие виды работ, как заделка выбоин в цементных полах и устройство противоскользящего покрытия. Цвет резины – черный, толщина – 10 мм. Также предложено усилить края ступеней полиуретановым связующим.
Напомним, что еще в 2017 году барнаульцы жаловались на слишком скользкие ступени ведущей в Нагорный парк лестницы.
В начале ноября 2017 года прокуратура подтвердила, что ее строительство велось с нарушениями: смета и проект самовольно менялись подрядчиком – ООО «Барнаульское ДСУ-4». В частности, на лестничных перилах отсутствуют декоративные элементы в виде облаков и силуэтов птиц, а сами металлоконструкции подорожали. Прокуратура потребовала устранить нарушения в течение месяца.
Поле этого барнаульский общественник Иван Дворцов обнаружил в проекте лестницы требование об использовании противоскользящей плитки.
«По верху сборных плит площадок выполнить покрытие из керамогранита с антискользящей поверхностью по ТУ 5752-018-17757926-97. Площадку ПЛ4 перед лестницей выполнить из тротуарной плитки по песчаному основанию», – гласит текст документа.
По словам Сергея Дугина, «все это поправимо»
Однако, по некоторым признакам, плитка представляет собой обычный керамогранит. В апреле текущего года лестницу временно перекрывали для частичной замены разрушившихся плит. Теперь пришел черед установки антискользящего спецпокрытия.
Заявки принимаются до 9 сентября. Для исполнения контракта от подрядчика потребуется обеспечительный платеж в размере 655 тысяч рублей (сметная стоимость составляет чуть менее 663 тысяч рублей). Торги начнутся 11 сентября.