Лестницу в Нагорном парке Барнаула «прорезинят» за 2,2 млн рублей

Новости 02.09.2019 7:10 792

Лестницу в Нагорном парке собираются выложить резиной за 2,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен в конце минувшей недели на сайте госзакупок.

В документации к аукциону указаны такие виды работ, как заделка выбоин в цементных полах и устройство противоскользящего покрытия. Цвет резины – черный, толщина – 10 мм. Также предложено усилить края ступеней полиуретановым связующим.

Напомним, что еще в 2017 году барнаульцы жаловались на слишком скользкие ступени ведущей в Нагорный парк лестницы.

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В начале ноября 2017 года прокуратура подтвердила, что ее строительство велось с нарушениями: смета и проект самовольно менялись подрядчиком – ООО «Барнаульское ДСУ-4». В частности, на лестничных перилах отсутствуют декоративные элементы в виде облаков и силуэтов птиц, а сами металлоконструкции подорожали. Прокуратура потребовала устранить нарушения в течение месяца.

Поле этого барнаульский общественник Иван Дворцов обнаружил в проекте лестницы требование об использовании противоскользящей плитки.

«По верху сборных плит площадок выполнить покрытие из керамогранита с антискользящей поверхностью по ТУ 5752-018-17757926-97. Площадку ПЛ4 перед лестницей выполнить из тротуарной плитки по песчаному основанию», – гласит текст документа.

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Однако, по некоторым признакам, плитка представляет собой обычный керамогранит. В апреле текущего года лестницу временно перекрывали для частичной замены разрушившихся плит. Теперь пришел черед установки антискользящего спецпокрытия.

Заявки принимаются до 9 сентября. Для исполнения контракта от подрядчика потребуется обеспечительный платеж в размере 655 тысяч рублей (сметная стоимость составляет чуть менее 663 тысяч рублей). Торги начнутся 11 сентября.

Стоит отметить тот факт, что сметная стоимость работ и материалов рассчитана по ФЕР, на которые давно жалуются барнаульские застройщики, утверждая, что применение федеральных коэффициентов приводит к занижению цен, вплоть до убыточности в 15-25%.