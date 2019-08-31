Под Барнаулом водитель КамАЗа снес автомобиль на обочине

Новости 02.09.2019 8:15 212

Серьезная авария произошла 1 сентября под Барнаулом. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в соцсети. Инцидент случился на заринской трассе у садоводства «Трансмашевец-2».

По словам очевидцев, водитель мусоровоза КамАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик УАЗ. К счастью, его водитель был не в машине. Чудом в аварии никто не пострадал.

В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Сотрудникам полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.