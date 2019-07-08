Вячеслав Франк преобразовал «Горзеленхоз», чей экс-руководитель сознался во взятке

Новости 02.09.2019 7:40 812

Барнаульское предприятие, экс-руководитель которого стал фигурантом уголовного дела, будет реорганизовано. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Городское зеленое хозяйство», которое станет муниципальным бюджетным учреждением (МБУ). Соответствующее постановление от 29 августа появилось на сайте администрации Барнаула.

В тексте документа за подписью врио главы города Вячеслава Франка говорится, что МБУ «Благоустройство и озеленение» сохранит основные цели деятельности своего предшественника. Реорганизация должна быть завершена в срок к 1 ноября текущего года.

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Учредителем МБУ выступит комитет городской администрации по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, возглавляемый Антоном Шеломенцевым.

«Переформатирование» организации предполагает новую форму работы, которая будет основана на муниципальном задании.

Напомним, что бывший руководитель Горзеленхоза Сергей Гончаров в настоящий момент обвиняется в получении взятки. Он задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в сентябре 2018 года. Арест состоялся после получения 222 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий июньского урагана на общую сумму более 1,2 млн рублей.

На суде Гончаров полностью раскаялся в содеянном.