Новый учебный год в Алтайском крае: модернизация и развитие

Новости 01.09.2019 13:50 245

Совсем скоро состоится одно из самых значимых событий в жизни многих семей – начало нового учебного года. 2 сентября в Алтайском крае за парты сядут 275 тысяч школьников (из них почти 30 тысяч – первоклассники), в аудитории войдут более 50 тысяч студентов, а детские сады примут 112 тысяч дошкольников.

Сегодня действует более 2 тысяч объектов образования, где созданы безопасные условия для обучающихся. Ни одна из школ края не была ликвидирована в прошедшем учебном году. Из 1097 школ 5 ждут планового ремонта в 2020 году, а 4 в обновленном виде встретят учеников уже в этом учебном году. Все ремонтируемые объекты находятся на постоянном контроле глав муниципалитетов и Министерства образования и науки Алтайского края.

Кроме школ это: 868 детских садов, 273 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, 57 организаций профессионального образования и 11 вузов.

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Продолжается модернизация объектов образования. К новому учебному году введено более 1000 дополнительных учебных мест. Около 50% школ обновили свою материально-техническую базу: получили новые автобусы, предметные и компьютерные классы, медицинское и кухонное оборудование и др.

Не забыли и про физическую культуру: по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко завершается ремонт 9 спортивных залов в сельской местности за счет средств федеральной субсидии и 14 спортивных залов за счет краевого бюджета.

Работа над модернизацией инфраструктуры школ и детских садов продолжится в 2019-2020 учебном году.

В регионе активно ведётся строительство новых объектов образования. Завершается строительство средней школы на 90 мест, сблокированной с детским садом на 40 мест в селе Покровка Локтевского района. Для этого из краевого бюджета выделено больше 168 млн рублей.

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В рамках нацпроекта «Образование» в краевой столице ведется строительство школ на 550 учащихся в кварталах "2006а" (ввод в эксплуатацию 25 декабря 2019 года) и "2023" (закончить строительство планируется в декабре 2020 года).

Кроме того, продолжается строительство средней школы на 140 учащихся в селе Усть-Волчиха Волчихинского района. Также в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета планируется начать строительство средней школы на 140 учащихся в селе Заводское Троицкого района.

Ребят с нетерпением ждут 36 тысяч работников образования, в том числе 20 тысяч учителей. Для них создаются все возможные условия для комфортного труда.

С сентября 2019 года вводится отраслевая система оплаты труда педагогов: вместо расчетного оклада устанавливается фиксированный, который увеличен в 2,5 раза. Теперь оклады педагогов не будут отличаться в разных муниципалитетах. Эта часть зарплаты станет неизменной для всех учителей, сохранятся и надбавки.

В результате эффективной работы всех ведомств созданы условия для успешного начала учебного года. Все поручения губернатора Алтайского края Виктора Томенко исполнены.

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Благодаря реализации нацпроекта «Образование» и мероприятий в рамках 10 инициатив главы региона для развития образования в Алтайском крае, в регионе появятся мобильные «Кванториумы» и IT-куб, в которых алтайские школьники смогут осваивать новые технологии и многое другое.

Министерство образования и науки Алтайского края совместно с родительской общественностью поздравляет всех родителей, детей и педагогов с началом нового учебного года. Жанна Михайлина, заместитель председателя городского родительского собрания, в своем поздравлении особенно отметила значимость совместной работы родителей, учителей, представителей министерства и всех муниципалитетов:

«Мы с радостью ждем встречи с нашими повзрослевшими учениками и с новыми юными дарованиями. Впереди нас ждет много общей работы, особенно в начале учебного года, когда нашим детям так сложно снова входить в учебный процесс. Когда мы с вами вместе, сообща идем к такой важной цели, как успехи наших детей – ничего невозможного нет. Любая цель достижима, любые неудачи преодолимы. Так же как вы, мы немного волнуемся в этот торжественный день желаем нам всем на нелегком пути познания – новых талантов, новых свершений, терпения и любви!»