Один из обвиняемых в убийстве Седова утверждает, что его заставил участвовать сообщник

Новости 31.08.2019 19:25 1090

24 сентября состоится очередное заседание по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. Присяжные ранее вынесли вердикт о виновности обоих подозреваемых – Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Адвокат Евгения Кочергина – Евгений Сергутов – рассказал «КП-Барнаул» свою версию событий.

Скромный одноклассник "бандита"

Сергутов охарактеризовал Евгения Кочергина как тихого и скромного парня и сообщил, что со вторым обвиняемым – Михаилом Поспеловым – он учился в одном классе. Как пояснял Кочергин следствию, в школе они дружили, затем Поспелов ушел в армию, а вернувшись, рассказал Кочергину о некой барнаульской группировке.

«Поспелов рассказал мне про группировку, в которой сам, по его словам, состоял. Это была непубличная идеологическая организация, действовавшая на территории Барнаула, суть которой сводилось к бесцельному избиению людей. Поспелов рассказывал об этом с гордостью», – заявил следователю Евгений.

Кочергин утверждает, что Поспелов пригласил его в эту организацию, но получил отказ и их общение прервалось, но через некоторое время возобновилось.

Поспелов и его мать говорят, что парни практически не общались. Мать Поспелова также говорила, что отец Евгения Кочергина связан с работой в полиции – эта информация оказалась неверной.

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Показания экс-супруги Поспелова

Информацию о возможной причастности Поспелова к преступной группировке подтвердила его бывшая жена, подавшая на развод после его ареста. Она сообщила, что до армии он входил в группировку, которая занималась избиениями людей и добавила, что Поспелов показывал ей видеозапись одной из драк, в которой он принимал участие.

«Скрытный, двуличный, самолюбивый, агрессивный по отношению к людям, запросто мог кого-то словесно оскорбить», – так охарактеризовала Поспелова его бывшая жена.

Следствием установлено, что она знала, что Поспелов замышляет что-то «вроде кражи колес». В его телефоне обнаружена переписка, в которой жена спрашивает Поспелова: «Ты в среду будешь свой исполнять план? Вы сегодня мутите?».

«Накануне убийства Поспелов предупредил супругу, что к ним «в гости придет Женя и, возможно, останется ночевать». «Только самого Женю об этом оповестить, видимо, забыли. Кочергин узнал о том, что его зовут в гости, уже к вечеру. Заранее о встрече они не договаривались», – сказал Евгений Сергутов.

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Недобровольный соучастник

Он также утверждает, что Поспелов заставил его сесть в машину и поехать с ним в гаражный кооператив на улице Малахова, 107.

«На лестничной площадке [в доме Поспелова] он достал складной нож с красной рукояткой, стал угрожать и требовать выполнять его дальнейшие указания, – сообщил Кочергин следствию.

Приехав, Поспелов осмотрелся, достал из-под сидения две монтажки, перчатки, и выдал одну пару и орудие Кочергину.

«Поспелов подошел к Седову, нанес один удар, тот упал. Я стоял в стороне. Поспелов крикнул: «Подключайся, а то сейчас сам рядом ляжешь». Чтобы у него не возникало вопросов, я присоединился и имитировал удары», – рассказал на следствии Кочергин.

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Затем сообщники загрузили Седова в багажник его же автомобиля. Поспелов сел за руль своей Toyota Corolla, а Кочергину приказал следовать за ним на Subaru Tribeca, принадлежавшей потерпевшему.

«Когда мы приехали к озеру в лес, Поспелов вылез из машины и сказал доставать Седова. Открыв багажник, я увидел, что Седов был в сознании и что-то тихо говорил. Поспелов потянул его за куртку, и тот вывалился из машины», – говорит Евгений Кочергин.

Кочергин вместе с Поспеловым утащили Михаила Седова вниз по склону, после чего, по словам Кочергина, Поспелов сказал, что дальше разберется сам, а Кочергин вернулся к машине и наблюдал дальнейшее со стороны.

«Поспелов взял монтажку и подошел к Седову. Я слышал звуки голосов: видимо, они разговаривали. Затем послышались глухие удары – примерно 10 раз. После этого Поспелов вернулся к машине, бросил монтажку, взял нож с красной рукоятью, раскрыл его и ушел в сторону Седова. Послышались стоны. Затем я увидел несколько размашистых движений Поспелова, и после этого уже ничего не слышал», – так говорил Кочергин на допросе.