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Продолжается погашение долга по зарплате перед рабочими «Алтайского моторного завода»

Новости
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30 августа рабочим АО «Алтайский Моторный Завод» (АМЗ) начали выплачивать задолженность по зарплате за июль, сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Ранее «Политсибру» писал, что 20 - 21 августа всем работникам АМЗ была выплачена зарплата за июнь.

АМЗ работал в убыток, начиная с 2008 года – не имелось достаточного для полноценной загрузки завода объема заказов. В апреле текущего года Арбитражный суд Алтайского края признал предприятие банкротом.

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В июле текущего года ради сохранения кадров и производственного потенциала было зарегистрировано новое юридическое лицо «Алтайский моторостроительный завод», собственник которого – холдинг «Транспортные компоненты» – начал выплату сотрудникам АМЗ задолженности по заработной плате.

Уже в сентябре холдинг планирует трудоустроить их в ООО «Алтайский Моторостроительный Завод» и возобновить производство. До конца года предприятие намерено выпустить около 170 двигателей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: АМЗ

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