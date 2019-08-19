Средняя зарплата на Алтае стала расти быстрее

Новости 31.08.2019 17:50 771

Управление Алтайского края по труду и занятости населения сообщает о положительной динамике средней зарплаты в регионе за первое полугодие 2019. Она увеличилась на 9,2% относительно аналогичного периода 2018 года.

В крупных и средних организациях Алтайского края средняя зарплата составила чуть выше 30 тысяч рублей, в том числе, 24,5 тысячи - по районам, 33,5 тысячи - по городам региона.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Новоалтайске (36,8 тысяч рублей), Барнауле (36 тысяч), Заринске (35 тысяч), Белокурихе (30 тысяч). Среди районов края лидируют: Змеиногорский (33 тысячи), Кулундинский (30 тысяч) и Благовещенский (28,5 тысяч).

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Выше среднего по районам края показателя уровень заработной платы отмечен в 17 муниципалитетах, в которых трудятся 57,6 тысячи человек (40,7% от среднесписочной численности работников). В 38 территориях края темпы роста заработной платы превышают среднекраевые значения.

В 10 муниципалитетах зарплата остается низкой - менее 22 тысяч рублей. Это – Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы. Здесь трудится 12,5 тысячи человек (8,8% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций районов края).