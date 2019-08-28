Рейтинг: жители Алтайского края оценили чистоту своих городов

Рейтинги 31.08.2019 16:30 394

Барнаул занял 45 место в рейтинге чистоты городов, составленном порталом Domofond.ru. В него вошло 200 российских городов, жители которых оценили их состояние.

Среди городов Сибирского федерального округа самым чистым назван Северск, Томской области, занявший также 10 место в списке наиболее чистых городов страны. На 34 месте оказалась столица Хакасии – Абакан.

Отметился Алтайский край и в десятке самых грязных городов России. Рубцовск занял 194 место, попав в десятку наименее чистых.

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В целом по России, чище всего в Губкине Белгородской области (1 место), столице Чечни – Грозном (2 место), а также в Гурьевске, Калининградской области (3 место). Самыми грязными названы Архангельск и два города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский.