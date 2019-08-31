Пострадавшего от взрыва в Бийске перевезли в Барнаул

Новости 31.08.2019 15:20 790

Пострадавший при взрыве бытового газа и последующем пожаре в Бийске мужчина перевезен в Барнаул в тяжелом состоянии, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе алтайского Минздрава.

«С места происшествия были госпитализированы два человека: мужчина в тяжелом состоянии с 90% ожогами тела и женщина с отравлением в средней степени тяжести. В настоящее время мужчина перевезен в Барнаул», - сказал журналистам представитель ведомства.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Горно-Алтайская, 50 поступило в 3 часа 54 минуты. Спустя 5 минут после звонка на пульт диспетчера пожарной охраны к месту вызова прибыло первое подразделение пожарно-спасательной части. На тот момент горела квартира на первом этаже.

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Спасатели приступили к тушению очага пожара и к эвакуации людей с верхних этажей при помощи пожарных автолестниц и по лестничным клеткам. Из здания были эвакуированы 23 человека. Спустя 25 минут: в 4 часа 19 минут, личный состав пожарно-спасательной части №21 полностью ликвидировал открытое горение в квартире. В результате пожара от огня пострадали домашние вещи в квартире, повреждены перегородки между квартирами в результате хлопка газоводушной смеси. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 квадратных метров. Два человека: мужчина 1964 года рождения и женина 65-го, получили травмы и госпитализированы в городские больницы №2 и №4.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.