Алтайский следком ведет проверку по факту гибели рабочего «Алтайвагона»

Новости 31.08.2019 14:30 256

Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели сотрудника АО «Алтайвагон». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

23 августа 2019 года на территории Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» на конвейерной ленте сталелитейного цеха было обнаружено тело 46-летнего рабочего, которому раздавило грудную клетку.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.