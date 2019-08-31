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Алтайский следком ведет проверку по факту гибели рабочего «Алтайвагона»

Новости
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Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели сотрудника АО «Алтайвагон». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

23 августа 2019 года на территории Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» на конвейерной ленте сталелитейного цеха было обнаружено тело 46-летнего рабочего, которому раздавило грудную клетку.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Автор: Политсиб.ру

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